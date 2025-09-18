Río Negro lanza un programa para transformar la energía local

El PROINELEM surge en el ámbito de la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente por decreto del Gobierno Provincial, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de infraestructura eléctrica que los municipios no pueden cubrir a través de los concesionarios de distribución.





Una herramienta para atender demandas locales





El programa contempla obras de alumbrado público, recambio de luminarias con tecnología LED, electrificación de barrios y abastecimiento en terrenos municipales, mejorando la calidad de vida en las comunidades.





“Uno de los principales problemas en los municipios es que no existen fondos para financiar el recambio de luminarias LED, el alumbrado de barrios populares, obras de infraestructura eléctrica, y por eso creamos en la provincia un nuevo fondo de financiamiento que viene a resolver esta problemática”, explicó la Secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini.





Financiamiento sostenible

Las obras serán ejecutadas por la Secretaría de Energía y Ambiente, a través de Transcomahue SA, y se financiarán con recursos del Fondo Especial para el Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI), administrado por el Consejo Federal de Energía Eléctrica.





Cada municipio beneficiario reintegrará los fondos mediante un mecanismo transparente de descuentos mensuales sobre la coparticipación provincial, garantizando así la sustentabilidad del programa y la posibilidad de nuevas inversiones. “El PROINELEM es una herramienta concreta para acompañar a los municipios en obras que son urgentes y necesarias. Nos permite avanzar en la modernización de la infraestructura eléctrica sin comprometer recursos provinciales, garantizando transparencia y sostenibilidad en cada proyecto”, agregó Confini.





Trabajo conjunto con municipios

Los proyectos se formalizarán mediante convenios específicos entre la Secretaría y cada municipio. De esta manera, se asegura la participación local en el diseño y control de las obras, que serán entregadas llave en mano y con garantía de calidad técnica. “Invitamos a todos los intendentes que presenten sus proyectos en la Secretaría de Energía y Ambiente para que de manera conjunta podamos resolver los problemas que tienen las familias de sus localidades”, señaló la funcionaria.

