Robo en “El Galpón Fútbol 5”: se llevaron equipos electrónicos y hasta las bebidas.





Los delincuentes ingresaron al complejo deportivo ubicado en el barrio Valle Nuevo y sustrajeron un televisor, una netbook y otros elementos de valor. La empresa pidió colaboración a la comunidad.

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la zona sur de El Bolsón. Esta vez, la víctima fue “El Galpón Fútbol 5”, un espacio destinado a la práctica de fútbol indoor, ubicado en el barrio Valle Nuevo, en inmediaciones del supermercado Diarco.









Según informó la propia empresa en sus redes sociales, los delincuentes ingresaron al predio y se alzaron con un televisor de 55 pulgadas, una netbook HP, un juego de parlantes JPB, un postnet y hasta la pancholera del lugar, entre otros elementos de valor.









Desde la institución señalaron además que los autores del robo no solo se llevaron equipos electrónicos, sino que también aprovecharon para consumir las bebidas que se encontraban en las heladeras.









Ante esta situación, “El Galpón Fútbol 5” apeló a la colaboración de la comunidad para brindar cualquier información que permita recuperar los objetos sustraídos y dar con los responsables.