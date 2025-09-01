Se aprobó en sesión especial la compra de 7 kits forestales de ataque rápido. El Hoyo







En la Sesión Especial hubo un único proyecto a tratar: "La compra de kits forestales". En este marco, el presidente del Concejo Deliberante, Jonatan Christ, tomó el proyecto como propio, se trató sobre tablas y posteriormente se aprobó por unanimidad autorizar la compra de 7 kits forestales de ataque rápido, entendiendo la necesidad de contar con medios adecuados para la intervención inicial ante focos ígneos





A través de la Resolución Provincial, se asignarán 40 millones de pesos a la Municipalidad de El Hoyo para la adquisición de estos equipos en el marco del Programa de Gestión Preventiva de Incendios Forestales y de Interfaz Urbano Rural. Dado el corto plazo para utilizar los fondos y la inminencia de la temporada de incendios, se dispuso autorizar al Ejecutivo Municipal la compra directa de estos kits forestales de ataque rápido, con la obligación de rendir los fondos según lo establecido en la normativa provincial.