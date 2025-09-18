Se realiza la limpieza del Canal Negro







A los vecinos y regantes de Mallín Ahogado informa que este fin de semana se llevará adelante la tradicional limpieza del canal Negro, una tarea comunitaria clave para garantizar el buen funcionamiento del sistema de riego.





Según lo comunicado, el corte de agua se realizará el viernes 27 de septiembre, mientras que el sábado 28 se concretarán las labores de limpieza a lo largo del canal. Finalmente, el domingo 29 se acompañará la largada del agua y se hará la limpieza final para asegurar que el cauce quede en óptimas condiciones.





La organización destacó que estas jornadas requieren del apoyo y compromiso de los usuarios del canal, así como de los vecinos que dependen de su caudal para las actividades productivas y cotidianas.





“Necesitamos la colaboración de todas y todos”, remarcaron los impulsores de la iniciativa, que ya comenzaron a convocar a la comunidad de la zona de Mallín Ahogado, camino al Perito Moreno, para sumarse a esta tarea colectiva.