“Todo lo que el Gobierno de Milei abandonó, lo está haciendo Weretilneck”





La intendenta de Los Menucos y candidata a senadora nacional por Juntos defendemos Río Negro (JDRN), Mabel Yahuar, cuestionó la falta de diálogo del Gobierno Nacional y defendió la importancia de la obra pública como motor de trabajo y desarrollo. “Todo lo que abandonó Milei, lo está haciendo Weretilneck, que nunca miró para otro lado”, afirmó, y convocó a votar a los candidatos de la lista verde porque “son los que realmente van a defender a Río Negro”.





Yahuar integra la lista encabezada por Facundo López y acompañada por Andrea Confini y Bruno Pogliano para el Senado; con Juan Pablo Muena, María Eugenia Paillapi, Miguel Evans y Martina Posse como candidatos a Diputados Nacionales. La propuesta de JDRN cuenta con el respaldo de más de 60 jefes comunales de toda la provincia, entre intendentes, comisionados de fomento y la comuna de San Javier.





Con seis mandatos consecutivos y una legitimidad reforzada por el 84% de los votos, Yahuar es una de las referentes más sólidas de la Región Sur y del proyecto que lidera el gobernador Alberto Weretilneck. “Somos intendentes, vecinalistas, referentes que todos los días caminamos las calles de nuestros pueblos, estamos acá con los vecinos, no venimos de Buenos Aires cuando hay elecciones. Venimos demostrando que hay otra manera de gobernar, escuchando y estando presentes. El 26 de octubre tenemos la oportunidad de llevar esa defensa al Congreso con López y Muena”, dijo.





La jefa comunal fue categórica respecto al rol de la obra pública: “Todo lo que no está haciendo Nación, todo lo que abandonó el Gobierno de Milei, lo está haciendo Weretilneck, que nunca miró para otro lado. Mientras las rutas nacionales están abandonadas, la Provincia está mejorando las rutas 6 y 8, permitiendo viajar seguros y sostener la industria y la logística”.





“Estamos haciendo viviendas, cordones cuneta, pavimento, todo con el acompañamiento del Gobierno de Alberto Weretilneck, que se hizo cargo. Los gobernadores tienen presencia, creen en la obra pública porque da trabajo, moviliza la economía y mejora la calidad de vida. No se puede desatender todo, los hospitales, las universidades. No se puede maltratar a jubilados, discapacitados. La única propuesta no puede ser cerrar organismos”, sostuvo.