Tren Patagónico: llegó la tercera entrega de rieles

En esta oportunidad se recibieron 9.860 metros lineales de rieles, que ya están siendo acopiados para ser destinados a las cuadrillas de trabajo.





Este material forma parte de los 31.600 metros de rieles cuya gestión se inició en 2016 y que finalmente comenzó a concretarse fruto del trabajo mancomunado entre el Gobierno Provincial, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, de quien depende Tren Patagónico, y el Ministerio de Hacienda.





El traslado de estos rieles demanda una logística compleja: se cargan y acondicionan en la estación Adela (Chascomús), se movilizan en vagones especiales hasta el Área Metropolitana de Buenos Aires y luego son transportados a los depósitos y zonas de obra del Tren Patagónico.





La empresa ferroviaria cuenta hoy con material fundamental para que las cuadrillas intensifiquen las tareas de renovación, mantenimiento y reparación constante de vías entre Viedma y San Carlos de Bariloche, consolidando la modernización de la traza ferroviaria rionegrina.

Tren Patagónico S.A. continúa con la recepción y acopio de material ferroviario esencial, en el marco del plan de renovación de vías del ramal Viedma, San Carlos de Bariloche. En los últimos días arribó la tercera entrega de un total de cuatro despachos de rieles donados por la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF).