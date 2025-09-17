Vacunadores en territorio: prevención y compromiso en los barrios del sur de la localidad.







Terminado el mes del vacunador, equipos de salud continúan recorriendo escuelas, comercios y plantas de servicios para garantizar el acceso a la vacunación gratuita. Terminado el mes del vacunador, equipos de salud continúan recorriendo escuelas, comercios y plantas de servicios para garantizar el acceso a la vacunación gratuita.





Trabajadoras del área de inmunización del hospital local y los centros de salud continúan con un fuerte despliegue en territorio. Esta semana, el equipo integrado por Romina Sheffield, Mariela Muñoz y Verónica Jhon realizan recorridos en la zona sur, con base en el barrio Fonavi, acercando las vacunas a distintos espacios comunitarios.





“El mes pasado se hizo la primera jornada, en la que fuimos a escuelas, jardines y hogares, además de vacunar a adultos en sus lugares de trabajo. Hoy decidimos continuar con las segundas dosis y sumar otros sectores como Radio Nacional, la planta depuradora y los comercios de la zona”, explicó Sheffield.

La estrategia busca reforzar la prevención en terreno y alcanzar a quienes, por distintos motivos, no se acercan a los vacunatorios. “Ese día en el IPPV aplicamos casi 90 dosis, cuando habitualmente en un turno llegamos a 5 o 10. Fue un impacto muy positivo”, agregó.





Por su parte, Verónica, referente del centro de salud barrial, destacó la importancia de salir casa por casa y a los lugares de trabajo: “Hay pacientes que dudan o tienen miedo, pero cuando uno les explica la importancia terminan aceptando. Sobre todo quienes trabajan con herramientas o en madereras, que corren riesgo de cortes. Una herida sin esquema completo puede costar hasta 300 mil pesos en tratamiento. En cambio, la doble adulto es gratuita y previene esas complicaciones”.





Durante la jornada se aplicaron principalmente vacunas antitetánicas, hepatitis B y antigripales, tanto a trabajadores expuestos a riesgos como a vecinos que se acercaron espontáneamente.





“Es clave tomar conciencia de la importancia de tener el esquema completo. Nuestro trabajo es acercar la prevención a cada rincón del barrio”, concluyeron las vacunadoras, mientras seguían su recorrido por la zona sur de la ciudad.