Ya no es necesaria la tarjeta en los cajeros automáticos: cómo retirar efectivo sin el plástico

La tendencia mundial marca el camino para el reemplazo del plástico por la utilización de nuevas tecnologías. Agilizar los tiempos y obtener mayor seguridad al momento de hacer una extracción son los objetivos.Después de décadas de predominio como elemento fundamental para retirar dinero en efectivo, las tarjetas de débito van rumbo a perder protagonismo en el sector. El cambio se debe a que hay cada vez más cajeros automáticos que ofrecen la posibilidad de extraer los billetes sin necesidad de utilizar el plástico.En línea con la avanzada tecnológica, al crecimiento de las herramientas digitales y a la modernización de los sistemas financieros, próximamente los usuarios ya no necesitarán una tarjeta física para extraer dinero, sino que alcanzará con tener un teléfono celular que tenga incluida la tecnología NFC.