Aguas Patagónicas lanza un descuento solidario del 30% para jubilados y sectores vulnerables







En un contexto económico difícil, donde el sueldo pierde poder adquisitivo y cada peso cuenta, un emprendimiento local decidió tender una mano a quienes más lo necesitan. Se trata de Ariel Bilia, propietario de la empresa Aguas Patagónicas, quien implementó un descuento del 30% en el precio del bidón de agua para jubilados, pensionados, personas con discapacidad y familias que viven en zonas rurales con acceso limitado al agua potable.





“Estamos todos golpeados por la economía dijo Bilia, Hace seis años que salimos a la calle a repartir agua y vemos que cada vez hay más personas que no pueden pagar un bidón. Nosotros mismos tenemos precios ajustados, pero el agua es esencial, no puede faltar en la mesa de nadie.”

Con esta medida, el tradicional bidón de 20 litros pasa a costar 3.500 pesos, y el reparto se realizará sin cargo en distintas zonas de la comarca, El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, Mallín Ahogado y Loma del Medio, entre otros puntos.

El beneficio comienza a regir desde hoy y no requiere trámites ni comprobantes especiales: alcanza a jubilados, pensionado, personas con discapacidad y también a familias que atraviesen dificultades económicas.

Además, quienes no tengan bidón podrán solicitarlo en préstamo, y aquellos que deseen adquirir un dispenser básico podrán hacerlo por 10.000 pesos.

Para más información o pedidos, las personas interesadas pueden comunicarse al 2944-473068 o al 2944-130068, o a través de la página de Aguas Patagónicas en Facebook.





“El agua es un alimento básico. Y si con este gesto logramos que más familias puedan tenerla todos los días en su mesa, el esfuerzo vale la pena”, concluyó Bilia.