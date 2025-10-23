Buscan soluciones a la problemática de los animales sueltos en El Bolsón





En cumplimiento de la agenda dispuesta por la secretaria de Jefatura de Gabinete, Adriana Del Agua, se realizó una reunión de trabajo entre la Unidad Ejecutora de Protección Civil y Gestión del Riesgo y la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de El Bolsón.

El encuentro tuvo como eje central la problemática de los animales sueltos, en especial caballos que deambulan por la vía pública o pastan en espacios de uso común, una situación que genera preocupación por los riesgos que implica para conductores y peatones.

“El objetivo es ordenar la tenencia responsable para evitar perjuicios a los vecinos y prevenir situaciones de peligro”, explicaron desde el área municipal.

Preparativos para la temporada de verano

De cara a la temporada estival, las áreas municipales también comenzaron a planificar acciones de ordenamiento en los estacionamientos y la circulación en los principales atractivos turísticos.

El propósito es favorecer una convivencia más segura y fluida, tanto para residentes como para visitantes, y acompañar el crecimiento de la actividad turística que caracteriza a la localidad.

“Es una política local apoyar al sector turístico y mejorar la vida cotidiana de los vecinos”, remarcaron los funcionarios presentes.

Circulación de emergencias y tránsito urbano

Otro de los temas abordados fue el acceso y la circulación de vehículos de emergencia en la zona urbana, una cuestión que se vuelve cada vez más desafiante ante el aumento del parque automotor, especialmente en los horarios de mayor congestión.

En este sentido, desde las áreas intervinientes se comprometieron a seguir coordinando estrategias para lograr condiciones de tránsito más seguras y ordenadas.