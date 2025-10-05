Con la fuerza de las mujeres, Juntos es protagonista del Río Negro que se viene









Cipolletti, General Roca y Villa Regina fueron escenario de tres encuentros de mujeres convocados por la militancia de Juntos Defendemos Río Negro, en el marco de la campaña rumbo a las elecciones del 26 de octubre.













En cada una de las actividades, la candidata a Senadora Nacional Andrea Confini, junto a las candidatas a Diputadas Nacionales María Eugenia Paillapi y Martina Posse, compartió ideas, proyectos y experiencias con mujeres de distintos barrios y sectores de esas ciudades.













Las jornadas reunieron a emprendedoras, profesionales, docentes, comerciantes, estudiantes y trabajadoras, quienes con su talento y empuje son parte del futuro que Juntos está construyendo.





“Estoy muy agradecida con todas las mujeres de Cipolletti, General Roca y Villa Regina que se sumaron a estos encuentros llenos de energía, ideas y compromiso”, destacó Confini al cierre del último encuentro.





Agregó que “conversamos sobre las oportunidades que se abren con los grandes proyectos energéticos que impulsa Río Negro, y sobre cómo cada una puede ser protagonista de esta nueva etapa de crecimiento y transformación”.





Finalmente, expresó: “Sé del esfuerzo, la constancia y la pasión que hay detrás de cada proyecto. Por eso me llena de orgullo ver tantas mujeres dispuestas a ser parte activa del desarrollo de nuestra provincia”.





Las actividades comenzaron el sábado en Cipolletti, con un desayuno en el Club de Leones que reunió a más de un centenar de mujeres, con la participación del Intendente Rodrigo Buteler.













Por la tarde, se realizó una merienda en General Roca, convocada por la legisladora Natalia Reynoso, y por la noche el cierre fue en Villa Regina, con una multitudinaria convocatoria organizada por la legisladora Silvia Morales.





Más allá de las distancias y los formatos, en los tres encuentros se compartió un mismo espíritu: el de las mujeres que con compromiso y esperanza impulsan el Río Negro que se viene.