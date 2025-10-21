Denuncian robo millonario en una oficina del Estacionamiento Medido. Bariloche

Durante la semana pasada, delincuentes ingresaron a la oficina del estacionamiento medido ubicada en el emblemático edificio Bariloche Center y sustrajeron cerca de dos millones de pesos en efectivo que se encontraban guardados en un cajón.





Lo que más llama la atención del caso es la forma en que los ladrones accedieron al lugar: sin ejercer ningún tipo de violencia. Según confirmaron fuentes de la investigación, todo indica que los autores utilizaron una llave para ingresar a la oficina, lo que abre la posibilidad de que se trate de un trabajo interno o de alguien con acceso privilegiado a las instalaciones.





La denuncia del hecho recién trascendió este lunes 20, aunque el robo habría ocurrido días atrás. Los responsables de la cooperativa que administra el estacionamiento medido notaron la falta del dinero que estaba resguardado en un cajón, el único elemento que sí presentaba signos de haber sido forzado. El resto de la oficina permanecía intacta, sin rastros de violencia en puertas, ventanas o cerraduras.





La investigación, que quedó en manos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales tras la notificación de la Comisaría Segunda, avanza sobre una hipótesis concreta: el autor del robo conocía perfectamente el lugar y sabía con exactitud dónde se guardaba el dinero. Este conocimiento interno refuerza la sospecha de que podría tratarse de alguien vinculado a la cooperativa.





Los pesquisas relevaron que solo cinco personas tienen acceso con llave a la oficina del estacionamiento medido. Sin embargo, ninguno de estos integrantes de la cooperativa tendría autorización para abrir el cajón donde se guardaba la recaudación diaria. Por este motivo, los investigadores ya tomaron lista de todos quienes poseen llave del lugar y avanzarán con los interrogatorios correspondientes para intentar identificar a los responsables. (ANB)

