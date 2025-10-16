El 911 con IA debutó en Bariloche y ya recuperó un auto robado

“Este es un ejemplo concreto del valor que tiene la tecnología cuando se combina con el trabajo humano y la planificación operativa”, remarcó el Ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, quien destacó la importancia de la inversión tecnológica y la coordinación entre los operadores del 911 y el personal policial de las diferentes unidades.





El hallazgo ocurrió durante la tarde del miércoles, apenas una hora despues de la puesta en funcionamiento del sistema, de la cual parcitipó el Gobernador Alberto Weretilneck. Una de las seis cámaras LPR recientemente habilitadas, de un total de dieciocho que funcionarán en Bariloche, alertó al sistema sobre un Toyota Etios que registraba pedido de secuestro vigente desde 2023, por robo en la Ciudad de Buenos Aires. La información fue verificada por el personal del 911 y de inmediato se activó el protocolo de intervención con las unidades que realizaban prevención en el sector.

Minutos más tarde, un móvil policial logró interceptar el vehículo sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del acceso al barrio Pilar I, tras una maniobra coordinada entre el operador del 911 y las patrullas en terreno. Dentro del vehículo viajaban dos personas adultas, que explicaron haber alquilado el auto en una empresa del aeropuerto local. Ambos fueron identificados y puestos a disposición de la autoridad judicial.





El procedimiento continuó bajo la supervisión de la Fiscalía de turno, que dispuso el secuestro del vehículo, la cédula del automotor y el contrato de alquiler para continuar con la investigación. El auto fue trasladado a una unidad policial y quedó resguardado a la espera de las diligencias judiciales.

