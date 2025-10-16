El ministro de Salud de Río Negro destacó los avances en el Hospital de El Bolsón



El ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis , visitó la localidad de El Bolsón para supervisar los avances en el Hospital de Área y dialogar con su equipo directivo. En el encuentro, el funcionario celebró la puesta en marcha y funcionamiento sostenido de la Unidad de Cuidados Intermedios, un servicio clave que había sido una de las principales demandas del personal sanitario y de la comunidad.





“Siempre es una alegría venir al Bolsón, donde nos reciben muy bien. En esta oportunidad venimos a confirmar que estamos cumpliendo con lo comprometido: trabajar por el fortalecimiento del hospital”, expresó Thalasselis.





El ministro recordó que hace dos meses se había comprometido a no realizar anuncios hasta que los hechos estuvieran concretados. “Hoy, casi dos meses después, la Unidad de Cuidados Intermedios funciona de manera ininterrumpida, con profesionales que llegan desde Buenos Aires. Nuestro objetivo es que se integren a la comunidad, que se radiquen en El Bolsón, un lugar amable y privilegiado de la provincia”, afirmó.

La incorporación de nuevos médicos permitió reducir los traslados de pacientes hacia el Hospital Zonal de Bariloche, brindando mayor agilidad y seguridad en la atención. “Esto nos da un sistema sanitario más eficiente y una respuesta más rápida para la población”, destacó.





Thalasselis también informó sobre la renovación del parque automotor sanitario. “Incorporamos 82 ambulancias en toda la provincia, muchas de ellas 4x4, para mejorar la accesibilidad en zonas rurales o afectadas por condiciones climáticas adversas. En el Bolsón, esto era una necesidad planteada desde nuestras primeras visitas”, subrayó.





Asimismo, el ministro señaló que se destinaron fondos provinciales para reparaciones tecnológicas y equipamiento hospitalario, además de un aumento en los recursos para el funcionamiento diario del hospital. “Hay mucho por hacer todavía, pero el compromiso es seguir recorriendo este camino y sostener lo alcanzado”, aseguró.

Por último, Thalasselis adelantó que la provincia avanza en la implementación de sistemas de telemedicina, especialmente en regiones alejadas. “No reemplaza la atención de emergencia, pero amplía la accesibilidad a distintas especialidades. Las ambulancias nuevas ya cuentan con conectividad a través de antenas Starlink y ALTEC, lo que nos permite mantener comunicación en tiempo real entre hospitales. Lo probé personalmente entre Bariloche y El Bolsón y la conexión fue continua durante todo el trayecto”, relató.





Con estos avances, el Ministerio de Salud busca consolidar una red sanitaria más integrada, moderna y eficiente, que garantice el acceso equitativo a la atención médica en toda la provincia.