📣 EL TELEBINGO FESTEJA EL ANIVERSARIO DE CAMARONES CON PREMIOS MILLONARIOS 💰

El próximo domingo 12 de octubre a partir de las 21 horas, el Telebingo Chubutense llega a Camarones para celebrar el aniversario de la localidad con un sorteo espectacular que repartirá más de 70 millones de pesos en premios.

🎟️ Promoción especial: ¡Jugá 3 cartones al valor de 2!

👉 Precio del cartón: $10.000

👉 Comprando la promo: 3 cartones por $20.000 💥💥💥

Además, habrá un emocionante Ruletazo y un gran cierre musical con “El Polaco” en vivo, para disfrutar de una noche llena de alegría, sorteos y música. 🎤🎶

💥 ¿Ya tenés tu cartón?

Recordá que el próximo ganador podés ser vos.

Jugá, soñá y ganá con el Telebingo Chubutense. 💥