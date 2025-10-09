📣 EL TELEBINGO FESTEJA EL ANIVERSARIO DE CAMARONES CON PREMIOS MILLONARIOS 💰

El próximo domingo 12 de octubre a partir de las 21 horas, el Telebingo Chubutense llega a Camarones para celebrar el aniversario de la localidad con un sorteo espectacular que repartirá más de 70 millones de pesos en premios.
🎟️ Promoción especial:
¡Jugá 3 cartones al valor de 2!
👉 Precio del cartón:
$10.000
👉 Comprando la promo: 3
cartones por $20.000 💥💥💥
Además, habrá un emocionante Ruletazo y un gran cierre
musical con “El Polaco” en vivo, para disfrutar de una noche llena de alegría,
sorteos y música. 🎤🎶
💥 ¿Ya tenés tu cartón?
Recordá que el próximo ganador podés ser vos.
Jugá, soñá y ganá con el Telebingo Chubutense. 💥
