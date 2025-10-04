“Juntos Defendemos Río Negro” realizó una conferencia en El Bolsón y pidió más federalismo y autonomía para la provincia

El Bolsón (sábado 4 de octubre de 2025). – En el marco de la campaña rumbo a las elecciones nacionales del 26 de octubre, los candidatos a diputados y senadores nacionales por Juntos Defendemos Río Negro encabezaron una conferencia de prensa en el Hotel Cordillera de El Bolsón, donde reafirmaron su compromiso con los rionegrinos y cuestionaron la falta de atención del gobierno nacional hacia la Patagonia.

Participaron del encuentro Facundo López, candidato a senador nacional; Juan Pablo Muena, candidato a diputado nacional; y el intendente local y candidato a diputado, Bruno Pogliano, quienes ofrecieron declaraciones a los medios de comunicación locales tras una jornada de recorridas por instituciones deportivas, talleres de capacitación, productores y la cooperativa CoOPETEL.

Pogliano: “Defendemos una gestión que cumple y transforma”

El intendente Bruno Pogliano destacó la continuidad del trabajo conjunto con el gobernador Alberto Weretilneck y la importancia de la alianza Juntos Defendemos Río Negro, que reúne a 14 fuerzas políticas provinciales y municipales.

“Este espacio está compuesto por partidos como la UCR, Somos Río Negro, el AVI y muchos otros que defienden los intereses de los rionegrinos. Venimos acompañando una gestión que cumple con la palabra y transforma las localidades, como lo ha hecho Alberto Weretilneck en El Bolsón y en toda la provincia”, señaló Pogliano.

El jefe comunal destacó que el acto partidario que cerró la jornada reunió a “militantes y vecinos que creen en un proyecto rionegrino, de trabajo y cercanía con la gente”.

“Queremos representantes que defiendan a Río Negro y no dependan de Buenos Aires”

Durante la conferencia, Facundo López se refirió al mal estado de las rutas nacionales, especialmente la Ruta 40, y denunció la falta de respuesta por parte del gobierno central.

“Recién lo comprobé viniendo hacia acá. El estado de las rutas demuestra lo que está en juego el 26: si queremos representantes de Río Negro que vayan a Buenos Aires a plantear los problemas de nuestra provincia o si seguimos siendo ignorados. Los gobiernos nacionales, sean del signo que sean, han abandonado al interior”, expresó.

López sostuvo además que el desafío de Juntos Defendemos Río Negro es recuperar la autonomía provincial:

“Las decisiones se siguen tomando desde la Ciudad de Buenos Aires hacia el Obelisco. Nosotros queremos decidir desde Río Negro, resolver nuestros problemas acá, entre los rionegrinos. Los partidos nacionales responden a sus jefes en la capital; nosotros solo le respondemos a Río Negro”, enfatizó.

Consultado sobre la posibilidad de un modelo más confederal, López aseguró que “después del 26 puede nacer algo nuevo en la Argentina”.

“Si las provincias logramos tener representantes independientes, el Congreso podrá expresar un federalismo real. Cuando el Senado deja de ser la voz de las provincias para convertirse en vocero de los partidos nacionales, el país pierde equilibrio. Nosotros queremos recuperar esa mirada federal y autónoma”, concluyó.





Muena: “El 26 de octubre se define entre el centralismo porteño y el federalismo rionegrino”

A su turno, Juan Pablo Muena criticó la confrontación permanente entre las principales fuerzas nacionales y defendió la propuesta provincial.

“Estamos cansados del chicaneo y de la desautorización constante entre los dos grandes partidos nacionales. Nosotros no participamos de eso. Trabajamos para los rionegrinos, como lo demuestra el gobernador Weretilneck en cada rincón de la provincia”, afirmó.

Muena enumeró ejemplos del acompañamiento provincial en momentos críticos, como los incendios ocurridos en El Bolsón, y resaltó la gestión en temas clave como el oleoducto, el GNL y la minería.

“Si llegamos al Congreso, vamos a defender cada proyecto que beneficie a los rionegrinos y no acompañaremos los que los perjudiquen. El 26 de octubre se elige entre ellos —los partidos nacionales— o nosotros. Es allá o es acá. Es el centralismo porteño o el federalismo rionegrino”, concluyó.

Una recorrida con fuerte tono provincialista

La visita de los candidatos de Juntos Defendemos Río Negro en El Bolsón cerró con un acto partidario en el local del espacio, donde se convocó a los vecinos a participar de las elecciones con la boleta verde, símbolo de la fuerza provincial.

El mensaje central de la jornada fue claro: fortalecer la voz de Río Negro en el Congreso y defender la autonomía de la provincia frente al centralismo nacional.