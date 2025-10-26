“Me parece una mejor organización”: vecinos valoran el sistema de voto parroquial. El Bolsón



Durante la jornada electoral, vecinos y vecinas destacaron la implementación del voto parroquial, que permite emitir sufragio en la escuela más cercana al domicilio que figura en el DNI. La medida, aplicada para facilitar la accesibilidad a los centros de votación, fue bien recibida en distintos barrios de la localidad.

Una vecina de la localidad Viviana Bereau señaló que, antes de asistir a votar, ya contaba con la información necesaria para ubicarse dentro de la escuela: “Tenía idea de cómo era la boleta y cómo había que hacer las marcaciones. Muy práctico. De hecho, llegué ya con mi número de orden y todo para poder anunciarme en la mesa”, relató.





En ese sentido, destacó que este año la organización resultó más sencilla:

“Cambió el sistema de las escuelas, y en votaciones anteriores uno tenía que revisar varias veces dónde le tocaba. Esta vez fue mucho más directo.”





Al ser consultada sobre el nuevo esquema, la vecina fue contundente:

“Fantástico, fantástico. La verdad que me parece una mejor organización. Si bien muchos nos movilizamos en vehículo, también hay mucha gente que debe hacerlo caminando, y cuando el clima no acompaña, eso realmente dificulta poder votar.”





El sistema parroquial apunta justamente a eso: acercar los centros de votación a los domicilios, acortando distancias y tiempos de traslado, especialmente para personas mayores o sin movilidad propia.

Hasta el momento, la elección se desarrolla con normalidad en los distintos establecimientos designados, con buena afluencia de votantes desde horas de la mañana.



