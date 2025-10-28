Rescatan una camioneta que cayó al lago Nahuel Huapi

El rodado, perteneciente a la flota de Coldwell Banker, una franquicia inmobiliaria con sucursal en la ciudad, se precipitó hacia la costa del lago en la madrugada del sábado pasado. Según se pudo reconstruir, el conductor descendía por la calle Furman en dirección a Bustillo cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo. Sin poder frenar a tiempo, atravesó un paredón de contención y se deslizó hacia el lago, quedando atrapado entre la densa vegetación del lugar.





Durante el fin de semana, la camioneta permaneció prácticamente invisible desde la avenida. Solo el impacto en el muro de contención y una porción del vehículo volcado sobre uno de sus laterales dejaban entrever lo ocurrido. Recién este lunes, una grúa con brazo extensible logró acceder al sitio para extraer el rodado, en una maniobra que atrajo la atención de transeúntes y curiosos.





El operativo requirió la intervención de efectivos de la Policía de Río Negro y agentes de Tránsito municipal, quienes debieron realizar cortes parciales de circulación en Bustillo, en pleno horario pico para facilitar la labor de rescate y ordenar el intenso flujo vehicular de la zona. ANB

