Río Negro actualiza protocolos de respuesta a incendios forestales

La medida, gestionada a través de la Secretaría de Protección Civil, se basa en estándares internacionales de la ONU, adaptados a Río Negro, con el objetivo de profesionalizar, estandarizar y certificar a brigadas, bomberos voluntarios y organismos especializados.





Se dispone en el marco de una estrategia integral de la provincia, que además de estar coordinando con otras provincias en el ámbito de los Consejos Regionales para la Gestión Integral del Riesgo, busca fortalecer el sistema de prevención y respuesta ante emergencias.

Río Negro viene realizando un trabajo sostenido que incluye la incorporación de 50 nuevos combatientes al SPLIF, el refuerzo de brigadistas de Valle Medio en la cordillera, la reparación del equipamiento dañado en el último gran incendio de El Bolsón, y una inversión superior a los 5 millones de dólares en camiones cisterna, tanques y tractores con brazos hidráulicos.





Además, mediante un convenio con INVAP se están instalando entre 12 y 15 domos de detección temprana con inteligencia artificial en Bariloche, y en un esquema regional de apoyo aéreo junto a Neuquén y Chubut, que prevé la contratación de un helicóptero de mayor porte capaz de operar en condiciones adversas.





Estas acciones se desarrollan a partir del pedido del Gobernador Alberto Weretilneck, quien tras el gran incendio de El Bolsón instó a duplicar los esfuerzos de prevención y respuesta, con más contrataciones, nuevas inversiones y un esquema de cooperación regional para fortalecer la capacidad de la provincia.

¿Qué trabajos se van a realizar con la actualización de los protocolos?

• Mayor operatividad y estandarización para incendios forestales e interfase.

• Creación de un sistema de acreditación y clasificación de equipos de respuesta de acuerdo a su capacidad operativa en cuanto a equipamiento y autosostenibilidad.

• Capacitación y acompañamiento técnico para mejorar la coordinación interinstitucional.

• Implementación de una prueba piloto en tres instituciones de referencia: el SPLIF, un cuerpo de Bomberos Voluntarios de la provincia y una ONG especializada.





Estos avances son claves para la provincia en la protección de su población y su territorio, ya que garantizan equipos mejor preparados y coordinados frente a emergencias, con una respuesta hacia la población afectada más eficaz, eficiente y segura.

De esta manera, la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE) acompaña el proceso, gestionando recursos internacionales que se transforman en acciones concretas y beneficios reales para toda la comunidad rionegrina.





A partir de la experiencia del programa de Emergencia para El Bolsón, la Provincia de Río Negro consolidó nuevos vínculos con organismos internacionales de crédito en la temática de emergencias y gestión del riesgo.





Este trabajo abre la posibilidad de avanzar en nuevas cooperaciones estratégicas con FONPLATA, CAF, BID y otros bancos de desarrollo, y se enmarca en un esfuerzo más amplio por sistematizar iniciativas y construir una cartera de proyectos vinculados a la reducción de riesgos y la resiliencia territorial.

