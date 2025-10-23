Vecinos controlaron el incendio de un Ford Falcon en pleno centro de El Bolsón

El siniestro ocurrió sobre la avenida San Martín y Hernández. El fuego se inició en el motor del vehículo y fue rápidamente sofocado gracias a la intervención de los vecinos.

Un vehículo Ford Falcon sufrió un principio de incendio este jueves en la intersección de avenida San Martín y Hernández, en el centro de El Bolsón.

Según informaron fuentes policiales, el aviso ingresó a través del 911, alertando sobre un incendio vehicular en la vía pública. De inmediato, un móvil fue despachado al lugar.

Al arribar, los efectivos constataron que el fuego se había originado en el sector del motor del automóvil y que fue controlado por vecinos del lugar, quienes utilizaron extintores para evitar que las llamas se propagaran.





Gracias a la rápida acción de los transeúntes y al posterior trabajo del personal de emergencia, no se registraron personas heridas ni daños mayores.

Las causas del principio de incendio aún se investigan, aunque se presume que podría haberse originado por un desperfecto mecánico.