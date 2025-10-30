Vuelve la venta de pescado rionegrino a El Bolsón

La Municipalidad de El Bolsón, a través de la Secretaría de Producción y Empleo, invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la venta de pescado proveniente del Golfo San Matías, que se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre en la intersección de las calles Onelli y Roca, a partir de las 9 horas y hasta agotar stock.

La iniciativa ofrece productos frescos a precios promocionales, con el objetivo de acercar alimentos de calidad y promover el consumo de producción regional.

Desde el Municipio, se destacó la importancia de este tipo de acciones que impulsan la economía local, y fortalecen el vínculo entre productores y vecinos.

Cabe destacar que esta iniciativa impulsada por el municipio de El Bolsón se viene sosteniendo en el tiempo, dado que la venta de pescado a través de este programa se viene realizando hace varios años de forma continúa.