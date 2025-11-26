Acceso, organización y uso del fuego definiciones del Parque Nacional Lago Puelo para la temporada



Desde la portada del Parque Nacional Lago Puelo, el intendente Sergio Rusak detalló la situación actual del ingreso al área protegida y los criterios que rigen para la próxima temporada estival. La demanda de visitantes crece cada fin de semana y, con ello, la necesidad de ordenar accesos, estacionamientos y servicios.





Un proceso administrativo que sigue en evaluación





Rusak explicó que la Administración de Parques Nacionales inició un proceso formal a través del sistema nacional, destinado a contratar a una pequeña empresa que se ocupe del cobro de derechos de acceso y la información al visitante.

Ese expediente aclaró se encuentra desde hace meses en la sede central del organismo, a la espera de una adjudicación o un rechazo por parte del Directorio.





Hasta hace algunos años, el cobro estuvo a cargo de entidades locales, como clubes, municipios o grupos de escuelas. Sin embargo, las normas actuales ya no permiten acuerdos directos, sino que exigen procesos abiertos y transparentes que garanticen igualdad de oportunidades entre los oferentes.

Acceso aún libre y sin fecha de implementación del cobro





Consultado sobre si habrá un cambio inmediato, Rusak fue claro:

“El ingreso al Parque Nacional Lago Puelo sigue siendo libre y gratuito”, señaló.

Tampoco hay fecha definida para el inicio del cobro ni para establecer los montos, aunque el tema está en agenda del Directorio de Parques Nacionales, tras una reunión reciente en Mascardi.





Según el intendente, contar con el sistema de cobro permitiría mejorar obras, mantenimiento y control vehicular, algo clave en los días de mayor calor, cuando la afluencia masiva genera saturación en los accesos. “Hubo momentos este fin de semana en que tuvimos que cerrar las plazas de estacionamiento porque estaban llenas”, ejemplificó.





Organizar el ingreso para evitar el caos vehicular





Rusak reconoció que la posibilidad de que todos los visitantes paguen un derecho de acceso también ayudaría a ordenar el flujo de autos, especialmente en jornadas de altísima demanda.

“Es una instancia más de organización, porque en los últimos veranos el parque se está saturando”, indicó.

¿Se puede hacer fuego dentro del Parque?





Sobre el uso del fuego, tema central cada temporada, aclaró que sí está permitido, pero bajo condiciones precisas.

Las provincias de Chubut y Río Negro mantienen una declaración de emergencia ígnea, lo que genera restricciones generales. En el caso del Parque Nacional Lago Puelo, las normas vigentes permiten hacer fuego solo en sitios habilitados:





Área recreativa cercana al lago:





Camping libre El Turbio





El permiso depende del índice de peligro de incendios:





Bajo, medio o alto: se permite hacer fuego.





Muy alto: se prohíbe entre las 13 y las 21.





Extremo: no se permite en ningún lugar.





Aun con estas posibilidades, la capacidad es limitada: existen solo 110 fogones, que suelen saturarse en días de buen clima.