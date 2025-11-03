Buscan a Anabela Anahí Chihuay en la Comarca Andina: preocupación de familiares y amigos





La joven, de 32 años y oriunda de Pico Truncado, se encuentra desaparecida desde hace aproximadamente una semana. Piden colaboración a la comunidad para dar con su paradero.





La comunidad de la Comarca Andina se encuentra en alerta ante la búsqueda de Anabela Anahí Chihuay, una joven de 32 años oriunda de Pico Truncado, quien se había radicado en la zona hace aproximadamente cuatro meses. Familiares y amigos indicaron que Anahí había llegado inicialmente para pasar unos días en El Bolsón, pero finalmente decidió quedarse en el lugar.

La última referencia pública que tuvieron sobre ella fue a partir de una intervención policial vinculada a un hecho de violencia de género ocurrido en el barrio Primavera, donde una joven que se encontraba hospedada en una vivienda del sector resultó herida con un arma blanca. Por ese hecho, un joven fue detenido. Desde entonces, allegados expresan profunda preocupación por la situación personal y emocional que podría estar atravesando.

Anahí es madre de dos hijos, de 11 y 16 años, quienes permanecen en Pico Truncado. Según relataron familiares, hace aproximadamente una semana no se tienen noticias de ella, motivo por el cual se intensificó el pedido de colaboración para dar con su paradero.

Ante cualquier dato que pueda aportar información sobre la joven, se solicita a los vecinos de El Bolsón y localidades cercanas comunicarse de inmediato con la Comisaría 12 o llamar al 911.

La familia insiste en que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser clave para ayudar a encontrarla.