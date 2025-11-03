Campaña con escuelas primarias de Ñorquinco. SPLIF

Noticias Del Bolson noviembre 03, 2025

El SPLIF El Bolsón recorrió las escuelas primarias de Ñorquinco y Fita Miche con el objetivo de encontrarse con la comunidad en la época de finalización de la temporada de quemas. Las escuelas transmitieron sus conocimientos sobre flora y fauna nativa, usos del fuego y el riesgo que los incendios de monte representan para ese ecosistema.

Las comunidades escolares nos recibieron con calidez y acordamos nuevas formas de intercambio de saberes para abordar la temática de incendios de monte y generar insumos educativo pedagógicos para los próximos ciclos escolares.
Agradecemos a la comunidad de Ñorquinco que siempre nos recibe con alegría y nos transmite nuevos saberes.












