Comenzó el tratamiento del Presupuesto Municipal en el Concejo Deliberante de El Bolsón



Se abrió el período de audiencia pública y revisión interna. El presidente del Concejo, Agustín Guasco, destacó la importancia del debate participativo y aclaró que cualquier error en las planillas será corregido.





El Concejo Deliberante de El Bolsón inició esta semana el tratamiento del Presupuesto Municipal para el próximo año. El proyecto ingresó de manera formal y, tal como lo establece la normativa, se abrió el plazo de 15 días para la audiencia pública, donde instituciones y ciudadanía podrán expresar observaciones y planteos.





El presidente del Concejo Deliberante, Agustín Guasco, valoró que el Ejecutivo haya presentado la documentación “en tiempo y forma”, resaltando que “en años anteriores el presupuesto se prorrogaba y no se debatía, y hoy podemos discutirlo como corresponde en el seno del Concejo”.

Según explicó Guasco, el municipio proyectó un aumento del 15% anual en relación a los valores actuales, aunque aclaró que esa cifra podría variar de acuerdo a los índices inflacionarios del último trimestre. “En estos años se ha logrado cierta estabilidad, no sólo económica, sino también en la capacidad de presupuestar y planificar el gasto. Luego, si es necesario ampliar partidas, eso también se contempla”, señaló.





Áreas prioritarias y distribución del gasto





Como suele suceder, la mayor parte del presupuesto se destina al pago de sueldos municipales, principalmente bajo el área de Secretaría de Gobierno. En tanto, Turismo, Desarrollo Social y Obras Públicas continúan siendo áreas con incidencia significativa dentro del cálculo de gastos previstos.





Guasco puntualizó que en esta etapa del año comienza “el debate necesario” dentro del Concejo. Los ediles, junto con el equipo contable, analizarán punto por punto las partidas para evaluar aumentos, recortes o reasignaciones según las necesidades detectadas.

“El presupuesto es público. Cualquier concejal o institución puede ver cuánto se gastó el año pasado y proponer modificaciones sobre esa base. Es un trabajo conjunto entre Legislativo y Ejecutivo”, afirmó.





Consultas y controversias en redes sociales





En las últimas horas, circularon en redes algunas críticas respecto a presuntos gastos elevados en áreas como limpieza y mantenimiento interno del Concejo. Ante esto, Guasco respondió:





“No creo que sean 500 y pico millones como se dijo. Si hay un error de tipeo o de carga, se va a corregir. No voy a entrar en ese juego. Nuestro trabajo es tener los pies sobre la tierra y hacer lo mejor para la comunidad”.





Insistió en que “lo que esté mal, se modifica”, y recordó que la instancia de audiencia pública es justamente el espacio previsto para transparentar, revisar y discutir con la comunidad los números del presupuesto.