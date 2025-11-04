Detienen a un joven por utilizar tarjetas ajenas y se registran otras intervenciones policiales







En la noche del lunes, alrededor de las 21.50hs , una persona se comunicó con la comisaría local para denunciar el extravío de su billetera y la detección de movimientos irregulares en su billetera virtual. Según indicó, se habían realizado compras por un monto cercano a los 150.000 pesos utilizando los datos de sus tarjetas de crédito y débito. Una de esas transacciones señaló la dirección de un comercio de la ciudad, lo que permitió orientar la investigación.





A partir de esa información, personal policial se dirigió al local mencionado y, mediante el análisis de las cámaras de seguridad, se logró identificar las características físicas del sospechoso. Minutos más tarde, se inició un operativo que culminó con la detención de un joven de 24 años, ubicado en calle Pellegrini. El sujeto posee antecedentes por distintos delitos contra la propiedad y quedó imputado por el delito de estafa al intentar comprar con tarjetas que no le pertenecían.





De acuerdo con lo informado, el joven alcanzó a concretar una compra por 150.000 pesos. Sin embargo, en el momento en que intentó realizar otra adquisición que consistía en un Fernet y una gaseosa la transacción fue rechazada. “No importa si la encontraste en la vía pública. Si la tarjeta no es tuya, utilizarla es un delito y vas preso”, recordaron desde la fuerza, resaltando la importancia de devolver documentación hallada o dar aviso a la comisaría.





Detención de persona:





Por otro lado, durante la mañana de ayer también se realizó la detención de una persona con pedido de captura vigente. El operativo tuvo lugar sobre Ruta 40 y Bartolomé Mitre. Luego de verificar sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, se determinó que el individuo mantenía un requerimiento judicial desde diciembre de 2022, emitido por el Juzgado Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca. El detenido se encontraba en libertad condicional por una causa vinculada a la Ley 23.737, que regula delitos de narcotráfico.

Finalmente, pasada la medianoche, personal policial intervino en un principio de incendio en el predio donde se monta la carpa del teatro, en pleno centro de la localidad. Según informaron desde Bomberos, se encontraron cubiertas apiladas y leña encendida debajo de un árbol, situación que llamó la atención por la intencionalidad aparente. No se registraron detenidos en el lugar y se iniciaron las actuaciones correspondientes para investigar el hecho.







