Encuentro educativo sobre prevención de incendios en El Manso



El día miércoles 29 de octubre la comunidad educativa de la escuela 213 de El Manso recibió a la Mesa de Prevención de Incendios Forestales de la Comarca junto al sector de educación ambiental del Parque Nacional Nahuel Huapi para realizar una nueva edición de la campaña escolar destinada a estudiantes de las escuelas primarias. Participaron 100 chicos de las escuelas 181, 213, 166 y 92 junto a sus directivos, docentes y el Personal de Servicios de Apoyo.





Este año, y luego de visitar las estaciones educativas de las instituciones de manejo del fuego, las escuelas organizaron un espacio para contar sus propias experiencias con los incendios. Allí presentaron maquetas, afiches, cuentos, dibujos, números de danza, canciones de rap y una obra de teatro. Todas las propuestas fueron de elaboración propia a lo largo del ciclo escolar para realizar un intercambio de experiencias con los incendios en la región.

El encuentro fue posible gracias a un esfuerzo organizativo del cuerpo docente de cada una de las escuelas, el equipo de servicios de apoyo de cada escuela, así como el apoyo del Consejo Escolar y el transporte escolar que permitieron acomodar los horarios para garantizar la asistencia de todas las comunidades educativas.

