Murió una mujer en el casino de Cipolletti

Noticias Del Bolson noviembre 28, 2025


El hecho fatal causó conmoción ante la vista de muchas personas que se encontraban en el lugar.
Cerca de las 22 de este jueves se dio a conocer el lamentable hecho. Una mujer falleció en el casino de Cipolletti y la situación dejó a todos impactados. Inmediatamente, se dio aviso a la policía para que intervenga. Se trata de una persona mayor de 60 años según fuentes policiales.

Los primeros datos aportados por el Ministerio Público Fiscal a LM Cipolletti, indican que la mujer se descompensó y cayó en el lugar. Por protocolo, se derivo el cuerpo a la morgue judicial de General Roca para realizar la autopsia pertinente para saber las causas de la muerte, aunque está totalmente descartado algún indicio de criminalidad.







