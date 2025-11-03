Río Negro invita a descubrir sus bodegas y su identidad vitivinícola

El sábado 8 de noviembre, entre las 10 y las 16, bodegas de Viedma, Río Colorado, Ingeniero Huergo, Mainqué, Cervantes, General Roca, Fernández Oro, Cipolletti y El Bolsón abrirán sus puertas para que vecinos y visitantes recorran los viñedos, conozcan los procesos de elaboración y disfruten de propuestas únicas que combinan vino, gastronomía, paisaje e identidad local.

El vino rionegrino no solo se produce: se vive, se respira entre viñedos, se siente en el trabajo cotidiano de quienes lo elaboran y se comparte en cada copa que cuenta una historia. Por eso, en el marco del Día Internacional del Enoturismo, la Ruta del Vino de Río Negro propone una invitación especial: un Open Day para descubrir la esencia del vino desde adentro.





Cada establecimiento ofrecerá su propia experiencia: desde visitas guiadas y charlas con enólogos hasta degustaciones, música y actividades pensadas para compartir en familia. Será una jornada ideal para quienes quieran acercarse al mundo del vino, conocer el trabajo que hay detrás de cada botella y redescubrir el valor de nuestra producción local.





El Open Day busca fortalecer la cultura enoturística y el vínculo entre las bodegas y sus comunidades, promoviendo una experiencia que combine producción, territorio y turismo.





“Es una oportunidad para que las y los rionegrinos se acerquen a nuestras bodegas, recorran los viñedos y conozcan el esfuerzo, la historia y la pasión que hay detrás de cada vino”, señaló la Directora de Vitivinicultura, Mariana Cerutti.





El Día Internacional del Enoturismo, que se celebra cada segundo sábado de noviembre, invita a recorrer el mundo a través del vino. En Río Negro, esa propuesta se vive con una identidad propia: una combinación de paisajes patagónicos, tradición familiar y proyectos innovadores que hacen de la provincia un destino enoturístico en expansión.





Quienes deseen participar pueden consultar las actividades de cada bodega en sus redes sociales y seguir las novedades en @rutadelvinorionegro en Instagram.





La Provincia invita a una jornada para brindar por la tierra, el trabajo y el vino que nos representa.