Trasladaron a Rawson al dirigente mapuche Juan Pablo Colhuan bajo fuerte operativo de seguridad

El referente, hermano de la machi Betiana Colhuan, fue detenido en Cushamen y trasladado a un centro de detención federal. Pesaban sobre él dos pedidos de captura activa, uno de la Justicia de Bariloche y otro del Juzgado Federal de Roca, informó el jefe de la unidad regional de Esquel.



Bajo un estricto operativo de seguridad, fuerzas nacionales trasladaron desde la Comarca Andina hacia un centro de detención federal en Rawson al ciudadano Juan Pablo Colhuan, detenido el pasado 30 de octubre de 2025 por efectivos de la Comisaría Cushamen.

El arresto se concretó en inmediaciones del paraje Ranquil Huao, jurisdicción de la Unidad Regional Esquel. Al momento de su identificación, los uniformados comprobaron que Colhuan tenía dos pedidos de captura activos: uno emanado de un tribunal ordinario de la ciudad de San Carlos de Bariloche y otro del Juzgado Federal con asiento en General Roca (Río Negro).

Juan Pablo Colhuan es hermano de la machi y líder espiritual Betiana Colhuan y es señalado como integrante jerárquico del grupo Lafken Winkul Mapu, identificado por las autoridades como una organización mapuche radicalizada. En años anteriores, este grupo protagonizó una ocupación dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, a orillas del Lago Mascardi, donde se registraron hechos delictivos y daños materiales.

Además, las investigaciones vinculan a Colhuan con otros movimientos radicalizados que operaron en la zona de Leleque, como el Lof en Resistencia Cushamen – RAM, liderado por Facundo Jones Huala, actualmente detenido en la Unidad 6 de Rawson.