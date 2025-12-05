Lago Puelo: declararon culpable al médico imputado por abuso sexual de una paciente





La discusión sobre la pena tendrá lugar este viernes a las 11, en la audiencia de cesura. Allí, la fiscalía mantendrá su pedido de 10 años de prisión efectiva, en función de la gravedad del hecho y de los elementos expuestos durante el juicio.









El hecho ocurrió durante la atención médica de la víctima, quien denunció el ataque ese mismo día. Con el veredicto de culpabilidad ya confirmado, la expectativa de la comunidad y del ámbito judicial está centrada en la definición final de la pena.

Después de una larga deliberación que se extendió hasta altas horas de la noche en los tribunales de Lago Puelo, un jurado popular declaró culpable al médico acusado de abusar sexualmente de una paciente el 13 de julio de 2018. El caso, que se mantuvo en investigación durante varios años, llegó finalmente a juicio y tuvo un cierre contundente en la etapa de responsabilidad.Tras conocerse el veredicto, el fiscal Carlos Díaz Mayer pidió que se dictara la prisión preventiva del imputado. La jueza a cargo del debate hizo lugar al planteo y el profesional de la salud quedó detenido inmediatamente después de la lectura del fallo.