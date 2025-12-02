Missing Children compartió la búsqueda de la adolescente perdida en Viedma

El Ministerio Público Fiscal (MPF) inició el protocolo de búsqueda y dispuso un operativo especial a todas las unidades de orden público de la ciudad.





Su madre, Gisela Segura relató que no hubo ninguna discusión previa ni ninguna situación inquietante para que huya de su casa y sigue pidiendo a la comunidad la máxima difusión posible.





Morena vestía una remera de mangas largas de color crema (como se ve en la imagen), jean ancho azul, zapatillas grises y no tenía flequillo.





Con la difusión de Missing Children, ahora la búsqueda tomó una dimensión nacional.





Cualquier información puede suministrarse al 911, a la comisaría más cercana o al celular de su mamá: 2920356376

No se sabe nada de su paradero desde hace dos días.A48 horas de su desaparición, la organización de referencia Missing Children (Niños desaparecidos en español) difundió la búsqueda de Rocío Morena Railef.La niña de 13 años (que mañana cumplirá 14), está ausente de su hogar desde la madrugada del domingo 30 de noviembre, cuando se fue de su casa en la calle Mayor Linares y no volvió a hablar con su familia.