Pandulces Solidarios en el merendero Los Peques





Con el corazón puesto en la comunidad y a pocos días de la Nochebuena, el merendero Los Peques volvió a demostrar que la solidaridad también se amasa con las manos y con el alma. Este viernes 19 de diciembre, se realizó la entrega de los Pandulces Solidarios, elaborados íntegramente en el propio merendero.

En contacto con Noticias del Bolsón, Danesa Zúñiga, coordinadora del espacio, contó que cerca de 50 panes dulces fueron preparados gracias al esfuerzo y la colaboración de las integrantes del merendero, sin ayuda de comercios ni aportes externos. Un trabajo a pulmón que permitió que la mayoría de las familias del barrio Ampliación del DPA pudiera llevar a su mesa un pan dulce junto a la vianda del mediodía.









Todos los días, en Los Peques se preparan más de 50 platos de comida, y en esta fecha tan especial, el desafío fue sumar algo más: un gesto dulce que abrace a cada familia y acompañe la mesa navideña.

En tiempos difíciles, donde la urgencia convive con la esperanza, en Los Peques el trabajo comunitario se transforma en un acto de amor. Porque en un país golpeado por la crisis, defender el derecho a un momento de alegría, a compartir y a celebrar juntos, también es una forma de resistir.





✨ Una Navidad más solidaria es posible, cuando la comunidad se une.