Personal del SPLIF trabajó en los incendios de Neuquén





El SPLIF trabajó en Ranquilón, jurisdicción de Loncopue a cargo de la Secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos de la Provincia de Neuquén. En el incendio se combatió en dos turnos con los esfuerzos concentrados en el trabajo nocturno dadas las temperaturas extremas. La zona es de estepa patagónica, clima árido y vegetación de matorral bajo que representa otro tipo de recaudos en el trabajo comparativamente con el de la zona cordillerana.









Las cuadrillas trabajaron durante el día en el resguardo de una vivienda de estancia y por la noche junto con la Brigada de Aluminé, haciendo ataque directo con herramientas de zapa sobre unos de los flancos. El incendio, originado por una fuerte tormenta de rayos en la región, consumió 4 mil hectáreas y se encuentra contenido.





Al momento de regresar, nos fuimos con la cálida despedida de la liga de fútbol de Loncopué