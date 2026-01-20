Combaten el avance del fuego con prioridad en el sector Arrayanes- Punta Mattos



Con una estrategia conjunta entre la Administración de Parques Nacionales (APN), la

Agencia Federal de Emergencias (AFE) y la Provincia del Chubut, que

implicó la movilización de 280 personas en el operativo, continúan las

tareas en diversos frentes para detener el avance de las llamas en la

Zona Norte del Parque Nacional Los Alerces.

Los trabajos del día de hoy, que estarán condicionados por el aumento de la

temperatura y las consiguientes reactivaciones de focos, se iniciaron con un

monitoreo de la situación mediante el uso de drones para priorizar la seguridad de

los brigadistas antes de su ingreso a los sectores con fuego activo y bancos de

humo.

Durante la tarde de ayer se constataron una serie de desmoronamientos sobre la

calzada de la Ruta 71 entre Arrayanes y Quebrada del León, producto de los

derrumbes de material rodante generados por las descargas de agua de los

medios aéreos. La marcada pendiente de las laderas del Cerro Riscoso en el

sector de Punta Mattos, favorece los deslizamientos del material desprendido por

la acción del agua lanzada, situación que eleva el riesgo para los equipos de

trabajo que combaten en este lugar.

Ayer se registró una temperatura máxima de 30° C con un porcentaje de humedad

que alcanzó el 23%. Estas condiciones incentivaron las múltiples reactivaciones

de focos en valles y cañadones, con gran cantidad de humo encajonado durante la

mañana, que impidió la operación inicial de medios aéreos, situación que se

revirtió al despejarse durante la tarde.

Como viene sucediendo en las últimas jornadas, al descender la temperatura por

la tarde se produce un fenómeno de retroceso del fuego por las pendientes; con la

formación de nuevos focos en sectores próximos a la Ruta 71 que aún no habían

sido afectados por las llamas. Esta dinámica de permanente movimiento de los

frentes implica desplazamientos no previstos de los equipos de combate para

contener las situaciones extraordinarias en diversos puntos durante la noche.

Continúan las restricciones para circular por la Ruta 71 entre Bahía Rosales y

Portada Norte y, debido a la operación de medios aéreos abocados a tareas de

emergencia, se encuentra restringida la navegación en el lago Futalaufquen en el

sector comprendido entre Bahía Rosales y el Brazo Norte, y el paso hacia Lago

Krugger y Playa Blanca se encuentra autorizado únicamente por la margen Oeste

del lago.

Desde el Comando Operativo Conjunto se agradece el apoyo incondicional de

instituciones nacionales como el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional,

Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, INTA y Vialidad Nacional.

También a los equipos de Protección Civil del Chubut, el Sistema Provincial de

Manejo del Fuego, Vialidad Provincial, la Municipalidad de Esquel y la Corporación

Nacional Forestal (CONAF) de la República de Chile.

Asimismo, se destaca la colaboración de la Federación de Bomberos Voluntarios

del Chubut, que coordina el despliegue de los Bomberos Voluntarios de

localidades de la provincia.

La mejor forma de colaborar con este operativo es respetar las indicaciones sobre

las restricciones del uso de fuego, y sostener las normas de convivencia en las

áreas habilitadas al uso público para no generar nuevos incidentes en esta

situación compleja.

Se recuerda que la velocidad máxima en los caminos internos del Parque Nacional

es de 40 kilómetros por hora, y los vehículos oficiales afectados al apoyo logístico

tienen prioridad absoluta de paso en todos los trazados viales.

La Ruta 71 está habilitada hasta el retén de Bahía Rosales, límite Sur de las

operaciones en terreno, en tanto que la Portada Norte se encuentra cerrada.