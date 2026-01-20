Combaten el avance del fuego con prioridad en el sector Arrayanes- Punta Mattos

Agencia Federal de Emergencias (AFE) y la Provincia del Chubut, que
implicó la movilización de 280 personas en el operativo, continúan las
tareas en diversos frentes para detener el avance de las llamas en la
Los trabajos del día de hoy, que estarán condicionados por el aumento de la
temperatura y las consiguientes reactivaciones de focos, se iniciaron con un
monitoreo de la situación mediante el uso de drones para priorizar la seguridad de
los brigadistas antes de su ingreso a los sectores con fuego activo y bancos de
humo.
Durante la tarde de ayer se constataron una serie de desmoronamientos sobre la
calzada de la Ruta 71 entre Arrayanes y Quebrada del León, producto de los
derrumbes de material rodante generados por las descargas de agua de los
medios aéreos. La marcada pendiente de las laderas del Cerro Riscoso en el
sector de Punta Mattos, favorece los deslizamientos del material desprendido por
la acción del agua lanzada, situación que eleva el riesgo para los equipos de
trabajo que combaten en este lugar.
Ayer se registró una temperatura máxima de 30° C con un porcentaje de humedad
que alcanzó el 23%. Estas condiciones incentivaron las múltiples reactivaciones
de focos en valles y cañadones, con gran cantidad de humo encajonado durante la
mañana, que impidió la operación inicial de medios aéreos, situación que se
revirtió al despejarse durante la tarde.
Como viene sucediendo en las últimas jornadas, al descender la temperatura por
la tarde se produce un fenómeno de retroceso del fuego por las pendientes; con la
formación de nuevos focos en sectores próximos a la Ruta 71 que aún no habían
sido afectados por las llamas. Esta dinámica de permanente movimiento de los
frentes implica desplazamientos no previstos de los equipos de combate para
contener las situaciones extraordinarias en diversos puntos durante la noche.
Continúan las restricciones para circular por la Ruta 71 entre Bahía Rosales y
Portada Norte y, debido a la operación de medios aéreos abocados a tareas de
emergencia, se encuentra restringida la navegación en el lago Futalaufquen en el
sector comprendido entre Bahía Rosales y el Brazo Norte, y el paso hacia Lago
Krugger y Playa Blanca se encuentra autorizado únicamente por la margen Oeste
del lago.
Desde el Comando Operativo Conjunto se agradece el apoyo incondicional de
instituciones nacionales como el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional,
Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, INTA y Vialidad Nacional.
También a los equipos de Protección Civil del Chubut, el Sistema Provincial de
Manejo del Fuego, Vialidad Provincial, la Municipalidad de Esquel y la Corporación
Nacional Forestal (CONAF) de la República de Chile.
Asimismo, se destaca la colaboración de la Federación de Bomberos Voluntarios
del Chubut, que coordina el despliegue de los Bomberos Voluntarios de
localidades de la provincia.
La mejor forma de colaborar con este operativo es respetar las indicaciones sobre
las restricciones del uso de fuego, y sostener las normas de convivencia en las
áreas habilitadas al uso público para no generar nuevos incidentes en esta
situación compleja.
Se recuerda que la velocidad máxima en los caminos internos del Parque Nacional
es de 40 kilómetros por hora, y los vehículos oficiales afectados al apoyo logístico
tienen prioridad absoluta de paso en todos los trazados viales.
La Ruta 71 está habilitada hasta el retén de Bahía Rosales, límite Sur de las
operaciones en terreno, en tanto que la Portada Norte se encuentra cerrada.
0 Comentarios
Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsónEmoji