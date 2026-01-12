El Bolsón presente en la activación de la Marca Río Negro en Las Grutas La Agencia de Turismo de El Bolsón participa de la activación de la Marca Río Negro que se desarrolla en Las Grutas, iniciada el sábado pasado y que se extenderá durante los primeros días de esta semana, en uno de los principales destinos turísticos de la costa rionegrina. Durante la acción, El Bolsón presenta su marca destino y difunde su oferta turística de verano e invierno, destacando sus paisajes naturales, experiencias de bienestar y al Centro de Esquí Perito Moreno, el centro de esquí más joven de la Argentina y con gran potencial de desarrollo. Asimismo, se generó interés por eventos emblemáticos del destino, como la Fiesta Nacional del Lúpulo, que se realizará los días 19, 20, 21 y 22 de febrero, y las actividades previstas por el Centenario de El Bolsón, cuya celebración central tendrá lugar el 28 de enero. Esta participación forma parte de una estrategia de promoción turística integrada que busca fortalecer la presencia de los destinos rionegrinos y generar sinergias entre la cordillera y la costa.



