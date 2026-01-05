Empresario argentino denunció una detención “ilógica y desproporcionada” en Chile por una multa aduanera

Fabián Castiglione relató que estuvo tres días detenido y otros veinte con arraigo en Chile por una contravención aduanera de unos 300 dólares. Asegura que nunca fue notificado previamente y que analiza acciones legales contra el Estado chileno.



Fabián Castiglione, empresario argentino conocido en la región por su rol solidario y comunitario, vivió una experiencia que califica como “insólita y traumática” durante un viaje familiar a Chile. Según relató en diálogo con este medio, fue detenido, esposado y alojado en una cárcel chilena por una falta aduanera vinculada a una multa que —afirma— nunca le fue notificada.

El hecho ocurrió el pasado 3 de octubre, cuando Castiglione cruzó a Chile junto a su hija, su nieta y su yerno. Al arribar a la aduana, fue informado de que quedaría demorado. “Me dijeron literal: ‘lo tenemos que meter preso porque hay una denuncia contra usted’. Yo no entendía nada, no sabía de qué se trataba”, contó.

Tras ser trasladado a dependencias de la Policía de Investigaciones (PDI), permaneció detenido durante un día y luego fue llevado ante la justicia. “Me esposaron de manos, cintura y pies y me trasladaron como si fuera un delincuente peligroso. Fue humillante”, relató. Allí se le informó que la detención se debía a una multa aduanera de hace dos años, relacionada con el ingreso de cristales para anteojos que, según explicó, estaban destinados a una donación solidaria.

Castiglione aseguró que el valor de la mercadería no superaba los 300 dólares y que jamás recibió notificación formal de la infracción. “Mi abogada, Mónica Aguirre, envió cuatro notificaciones para resolver la multa y nunca contestaron. Incluso viajé casi mil kilómetros hasta Talcahuano para regularizar la situación, pero nunca me llegó nada”, explicó.

Pese a tratarse de una contravención, el empresario pasó dos días detenido en la cárcel de Osorno, además de la jornada previa en la PDI. “La pasé muy mal, no por los presos, sino por el trato de los guardias. No me daban comida; fueron los propios internos quienes me ayudaron”, denunció.

Posteriormente fue trasladado a Pucón, donde la jueza le impuso un arraigo por 20 días, impidiéndole salir del país mientras continuaba la investigación. Durante ese tiempo, debió afrontar elevados gastos de alojamiento, comida y movilidad. “Una multa de 300 dólares me terminó costando casi 5.000 dólares entre abogados y gastos”, afirmó.

Castiglione también cuestionó la falta de notificación al Consulado argentino, algo que —según indicó— está contemplado en tratados internacionales. “El cónsul nunca supo que estuve preso. Cuando se enteró, se portó de diez y reconoció que se violaron convenios internacionales”, sostuvo.

Además, agradeció la ayuda solidaria de vecinos chilenos que lo asistieron durante su estadía forzada: “Hubo gente increíble que me dio alojamiento y comida sin conocerme. Eso no me lo olvido más”.

Finalmente, el empresario confirmó que analiza avanzar judicialmente contra la justicia chilena. “No quiero que se diga que estuve detenido por delitos graves. Fue una contravención aduanera mínima. Solo quiero que se haga justicia y que esto no le pase a nadie más”, concluyó.