Rescataron a una mujer que se lesionó en la montaña. Bariloche

Según se informó, la mujer sufrió una lesión en el tobillo mientras transitaba por un pedrero hacia el valle del Rucaco. Si bien se encontraba en una zona de difícil acceso, estaba relativamente cerca del filo de la montaña y no a gran profundidad.





Hasta el lugar se dirigió una patrulla de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche (CAX), que accedió por el cerro Catedral y avanzó por el filo. En paralelo, integrantes que se encontraban en el refugio Frey también participaron del operativo y comenzaron el ascenso para asistirla.





Debido a la ubicación de la mujer y a que su estado general lo permitió, se decidió trasladarla de manera asistida hasta el refugio Frey, donde continuaron las tareas de evaluación y resguardo, a la espera de definir los pasos a seguir para su evacuación.

