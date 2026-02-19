Cámaras turísticas advierten por posibles tomas de tierras tras los incendios en la Comarca Andina



Representantes de cámaras empresarias vinculadas al turismo de la Comarca Andina mantuvieron esta tarde un encuentro en El Hoyo con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para expresar su preocupación ante la posibilidad de tomas de tierras en zonas afectadas por los recientes incendios forestales. En la reunión participaron dirigentes de GESTur y de la Cámara de Turismo del Chubut (CAMTUR).





Durante el encuentro, el presidente de GESTur, Walter Sepúlveda, explicó que la inquietud del sector se basa en antecedentes registrados tras otros siniestros ocurridos en la región. “Le elevamos la inquietud sobre las tomas que se han producido a lo largo de estos años con cada vez que hay un incendio, después tenemos tomas”, afirmó, y agregó que existen sospechas a partir de información relevada en Internet, donde se estarían identificando sectores que resultaron quemados.





Sepúlveda indicó que se presentó una nota formal al mandatario provincial y valoró el acompañamiento recibido. Según señaló, el gobernador manifestó su compromiso de realizar las presentaciones correspondientes, avalando no solo al sector privado sino también a intendentes y municipios de la zona. Desde las cámaras entienden que la intervención judicial resulta clave para definir cómo avanzar ante eventuales ocupaciones ilegales.





Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Turismo del Chubut, Miguel Sosa, advirtió sobre el impacto que estas situaciones generan en la actividad turística. “No hay nadie de la actividad turística que no le preocupe esto, porque se ve que es una constante”, sostuvo, y remarcó que las tomas provocan desorden social, mayor presión sobre los servicios básicos y un deterioro en la imagen de los destinos, lo que repercute directamente en la llegada de visitantes.





Los empresarios coincidieron en que este fenómeno no se limita a una localidad puntual, sino que suele repetirse en distintos puntos de la región luego de emergencias ambientales. En ese contexto, anticiparon que continuarán impulsando gestiones institucionales para dar seguimiento al tema y fortalecer el trabajo conjunto con intendentes y autoridades provinciales.