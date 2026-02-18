Hallaron en buen estado de salud al hombre que era intensamente buscado en El Bolsón

Se trata de Andrés Víctor Álvarez, de 41 años, quien se había ausentado el domingo en la zona de parrilla El Quincho, en Mallin Ahgado. El pedido de búsqueda fue dejado sin efecto.

Tras varias horas de incertidumbre, el martes por la tarde se confirmó el hallazgo en excelente estado de salud de Andrés Víctor Álvarez, el hombre de 41 años que era intensamente buscado desde el día domingo en la región de El Bolsón.

Según la información a la que accedió Noticias del Bolsón, Álvarez se había ausentado el domingo 16 de febrero en la zona de parrilla El Quincho, ubicada en Mallin Ahgado, lo que motivó el inicio de un operativo de búsqueda.

Estaba en una chacra cercana

El subcomisario Víctor Escobar confirmó a este medio que el hombre fue encontrado en una chacra cercana al lugar donde había sido visto por última vez, y que no presentaba ningún problema de salud.

“Se encontraba en buen estado, por lo que se dejó sin efecto el pedido de búsqueda”, señaló el jefe policial, llevando tranquilidad a familiares y vecinos que seguían con atención el caso.

Búsqueda finalizada

Con el hallazgo, las autoridades dieron por concluido el operativo, agradeciendo la colaboración de quienes aportaron información durante las horas en que se mantuvo activa la búsqueda.

El episodio tuvo un desenlace positivo, luego de una jornada marcada por la preocupación en la comunidad.