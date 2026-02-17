Secuestran una moto robada en diciembre y demoran a un joven por encubrimiento

Un procedimiento policial permitió recuperar una motocicleta que había sido hurtada en diciembre pasado y demorar a un joven de 20 años, quien circulaba con el rodado pese a que registraba pedido de secuestro vigente.





El operativo en el barrio Esperanza





El hecho se produjo cerca de las 20 horas de este lunes, cuando la Policía de Río Negro recibió una comunicación alertando sobre la presencia de una motocicleta con pedido de secuestro en el barrio Esperanza.





Ante el aviso, una patrulla de la Comisaría 12 se dirigió de inmediato al lugar para verificar la situación.





Verificación y secuestro del rodado





En el sitio, los efectivos identificaron al joven de 20 años, quien se encontraba junto a la motocicleta. Según manifestó, habría obtenido el vehículo mediante un intercambio por otro rodado similar realizado semanas atrás.





Sin embargo, al verificar la numeración del motor y los datos registrales, se confirmó que se trataba de la motocicleta sustraída en diciembre, motivo por el cual se procedió al secuestro inmediato del rodado.





A disposición de la Justicia





El sujeto fue demorado y quedó a disposición de la Justicia por el presunto delito de encubrimiento.

Las actuaciones correspondientes fueron elevadas a la fiscalía interviniente, que continuará con la investigación del caso.





📌 Desde la Policía recordaron la importancia de verificar la documentación y el origen de los vehículos antes de realizar cualquier compra o intercambio.