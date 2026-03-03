Confirmaron el inicio de obra en la ESRN 35 de El Manso

Luego de una reunión mantenida con familias y referentes de la comunidad educativa, desde la Coordinación de Educación de la Zona Andina Sur confirmaron la fecha de inicio de la obra en la ESRN 35 de El Manso, una información largamente esperada por madres, padres y estudiantes.





La coordinadora de Educación, Romina Gómez Marinero, explicó que la obra comenzará formalmente el jueves 5 de marzo. Si bien la empresa adjudicataria ya se encuentra trabajando desde hace entre 15 y 20 días con tareas preliminares como la instalación del obrador y el cerco perimetral, hasta ahora no se contaba con una fecha oficial de inicio, lo que generaba incertidumbre en las familias.





Con la confirmación del comienzo de obra, se estableció también el plazo de ejecución, siempre que los trabajos se desarrollen con normalidad. “Lo que solicitaban los papás era una certeza. Todos los otros requerimientos ya estaban cumplidos, como la instalación de las aulas móviles y la resolución de problemas eléctricos. Lo único que faltaba era la fecha concreta”, señaló la funcionaria.

Durante el encuentro se detalló que, además de las tareas ya realizadas, la empresa avanzará en los próximos días con trabajos de movimiento de suelo y con un trámite clave para el traslado de un tanque , necesario para continuar con la obra principal. Desde la coordinación remarcaron que, aunque el acta de inicio no estaba firmada, la empresa ya había comenzado a trabajar y mostró voluntad de cumplir con la planificación prevista.





En este contexto, se confirmó que los estudiantes estuvieron alrededor de diez días sin clases presenciales, ya que las familias decidieron no enviarlos hasta contar con garantías reales de que la obra se pondría en marcha. Según se explicó, no hubo acompañamiento pedagógico durante ese período, una decisión que se enmarca en el temor de que las aulas móviles terminaran siendo una solución provisoria permanente, como ocurrió en años anteriores con una obra que fue licitada pero nunca concretada.





Respecto a la situación general de los edificios escolares de la zona, Gómez Marinero indicó que se avanzó en la resolución de otros reclamos. En el caso de la ESRN 10, se finalizaron obras en los sanitarios, mientras que en la ESRN 36 se resolvieron inconvenientes vinculados a espacios y equipamiento, incluso redefiniendo el uso de un módulo que finalmente será destinado a un taller de computación.





Finalmente, desde Educación destacaron que el avance de obra registrado hasta el momento es acorde a lo previsto y que la empresa ya cumplió con el porcentaje esperado para el primer mes. “Con fechas claras, la comunidad se fue mucho más tranquila. Ahora saben qué exigir y cuándo”, concluyó la coordinadora.