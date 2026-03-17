Crisis edilicia en el Hospital de El Bolsón: filtraciones obligan a reubicar consultorios y reorganizar la atención

Las lluvias agravaron problemas estructurales en el techo del edificio. Seis consultorios quedaron afectados y parte de la atención será trasladada a otras dependencias.

Filtraciones que complican la atención

La directora del Hospital de Área de El Bolsón, Dina Lavessini, brindó detalles sobre la compleja situación edilicia que atraviesa el centro de salud, donde filtraciones en el techo afectan directamente el funcionamiento de varios consultorios.

“Tenemos un ala del hospital que está con dificultades en el techo, que está teniendo filtraciones, que están afectando a los consultorios directamente, o sea, no se puede trabajar en esos lugares y ya estamos trabajando con el ministerio para resolver estos problemas”, explicó.





Según indicó, el edificio —inaugurado hace unos 20 años— presenta inconvenientes estructurales que se hicieron más evidentes tras las últimas precipitaciones. “No es problema de cañería, sino que se llueve cuando hay precipitaciones”, aclaró, al tiempo que señaló que los arreglos realizados hasta el momento no lograron frenar el problema.





Reubicación de consultorios y reorganización interna

Por su parte, la jefa de división del área médica, Carol Montoya, precisó que al menos seis consultorios resultaron afectados, principalmente en los sectores de pediatría, traumatología y demanda de adultos.

“Se hizo un cronograma en donde hay una redistribución, se está en este momento haciendo una redistribución de oficinas administrativas para adecuarlas como consultorios en el ala en donde está la parte de la dirección”, detalló.

En paralelo, se dispuso el traslado de parte de la atención a espacios externos. La delegación de IPROSS, ubicada en la calle José Hernández, cedió instalaciones para garantizar la continuidad del servicio.

“Allí se trasladará parte de pediatría y demanda de adultos. Por ahora estamos trabajando sobre eso, no tenemos un tiempo estimado porque sabemos que viene el invierno”, agregó Montoya.









Servicios afectados y continuidad de la atención

Lavessini confirmó que algunos servicios deberán funcionar fuera del hospital: “En estos momentos los que van a tener reubicación fuera del hospital es una parte de pediatría y demanda de adultos”.

En tanto, otras especialidades como ginecología y traumatología continúan operando, aunque con reorganización interna dentro del edificio.

Desde el hospital aclararon que el sistema de turnos no sufrirá modificaciones en cuanto a su otorgamiento. “Todos los turnos se van a seguir dando acá y ya la persona va a ir con su turno a IPROSS”, indicó Montoya, llevando tranquilidad a los pacientes.

Demoras en el sistema BOT

Por último, la directora se refirió a inconvenientes en la reactivación del sistema BOT para turnos programados, que sufrió demoras debido a un cambio de proveedor.

“Ayer iba a ser el primer día que volvemos al BOT y no se pudo, así que ya vimos cuál fue el problema que hubo, mañana sería el primer día que volvemos al BOT”, señaló.

Mientras tanto, los turnos por demanda espontánea continúan otorgándose de manera presencial. “El turno de demanda de pediatría o adultos es el que se da en el día para el mismo día, entonces esos sí se hacen todavía de forma presencial”, concluyó Montoya.

La situación mantiene en alerta a las autoridades del hospital, que trabajan contrarreloj para garantizar la atención en medio de un escenario que podría agravarse con la llegada del invierno.