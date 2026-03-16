El hospital de area El Bolsón informa





Informamos a la comunidad que 𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗮𝗿𝘁𝗲𝘀 17 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼 𝗲𝗹 𝗯𝗼𝘁 𝗮 𝘁𝗿𝗮𝘃𝗲́𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝘂𝗮𝗹 𝘀𝗲 𝗼𝘁𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝘁𝘂𝗿𝗻𝗼𝘀 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗿𝗮́ 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲. Por lo tanto los turnos programados vuelven a sacarse por ese medio. Recordamos que funciona de 8 a 10 hs y que el número es +5492920445541.





Asimismo, es importante informar que a partir de mañana algunos profesionales darán atención en donde funcionan los consultorios de IPROSS. Situado en José Hernández 291. Esta medida es temporal. Nuestro objetivo es garantizar la continuidad de la atención a la comunidad. Consecuentemente ya se encuentran en marcha las gestiones necesarias para dar una solución definitiva a esta situación. Cuando se entregue el turno se les va a avisar en qué edificio será atendido.





Agradecemos a la comunidad su comprensión y paciencia.





#HAEB