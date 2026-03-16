Historico: El Bolsón ya es oficialmente la séptima delegación de Vialidad Rionegrina

Se trata de una resolucion hisotorica que fue firmada por el presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grund, quien confirmó que desde este lunes El Bolsón cuenta oficialmente con su propia delegación del organismo provincial, lo que marca un paso institucional importante para la región y consolida la presencia operativa del área en la zona andina. Aun se espera la desegnacion del jefe distrital.





Según explicó el funcionario, hasta ahora la localidad funcionaba como subdelegación, pero tras un proceso de crecimiento y fortalecimiento operativo se decidió elevar su rango. De esta manera, Vialidad Rionegrina pasa de seis a siete delegaciones en toda la provincia, otorgando mayor autonomía administrativa y operativa a la sede local.





“Venimos trabajando a buen ritmo en El Bolsón. Hasta ahora era subdelegacion, así que es una muy buena noticia para la localidad”, señaló Grund al confirmar la decisión oficial.





El titular del organismo recordó que hace apenas dos años la base operativa en la zona funcionaba como un campamento con infraestructura muy precaria, y que con el paso del tiempo se fue fortaleciendo con equipamiento, personal y mejoras edilicias. “Primero era un campamento muy precario, luego pasó a subdelegación y hoy llega a la máxima expresión dentro de la estructura del organismo, que es la delegación”, explicó.





La nueva delegación permitirá ampliar la capacidad de respuesta ante las demandas de mantenimiento vial, especialmente en una región donde las condiciones climáticas y geográficas suelen afectar la transitabilidad. En ese sentido, Grund destacó que se continúa trabajando en distintas obras para mejorar la seguridad en rutas provinciales de la zona.





Entre ellas mencionó trabajos de alcantarillado sobre la Ruta Provincial 83, en la zona de Río Manso, donde se ejecuta un sistema de quince alcantarillas destinado a mejorar el escurrimiento del agua y evitar cortes durante crecidas. Según indicó, estas intervenciones buscan garantizar la transitabilidad para los pobladores rurales y para quienes utilizan esa vía como conexión hacia la frontera con Chile.





El funcionario remarcó además que la provincia continúa impulsando obras viales pese al contexto nacional, y recordó proyectos históricos ejecutados en los últimos años, como la pavimentación de tramos largamente esperados por los vecinos.





“Vamos paso a paso, pero siempre trabajando con obras para mejorar la conectividad y la seguridad en las rutas de Río Negro”, afirmó.





Con la oficialización de la delegación, la ciudad cordillerana suma una estructura institucional clave para la planificación y el mantenimiento de la red vial provincial en toda la Comarca Andina.