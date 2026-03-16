El comisionado Carlos Almazan impulsa que los fondos del Plan Calor queden en manos de productores locales de El Manso

En el marco del Plan Calor 2025 del Gobierno de la Provincia de Río Negro, que destina un total de 42 millones de pesos para la región, la Comisión de Fomento de El Manso, encabezada por el comisionado Carlos Almazan, llevó adelante gestiones para que estos fondos se utilicen en la compra de leña a productores locales.





Según se informó, desde la Comisión de Fomento se fundamentó firmemente ante las autoridades provinciales la necesidad de priorizar a los productores de la zona, evitando que la adquisición se realice a proveedores externos y que ese importante monto económico salga de la comunidad. De esta manera, se logró que el dinero destinado al programa permanezca en la comuna y beneficie directamente a los vecinos que se dedican a esta actividad.

Desde la gestión local destacaron que el objetivo es que estos recursos continúen quedando en El Manso en los próximos años, fortaleciendo la economía regional y acompañando a quienes trabajan en la producción de leña.





Para seguir siendo beneficiados con este importante recurso económico, se remarcó la importancia de demostrar ante las autoridades provinciales que la comunidad puede mejorar cada año los procesos de entrega, recepción y facturación del material.





Con ese fin, se convocó a una reunión informativa destinada a productores locales. El encuentro se realizará el martes 17 a las 10 horas en la oficina de la Comisión de Fomento, donde se brindará información sobre la coordinación del programa y los precios establecidos.

Los interesados en participar deberán presentarse con los datos de la factura que utilizarán para la venta de la leña, ya sea tipo B o C. Desde la Comisión de Fomento señalaron que la participación de los productores es clave para sostener este beneficio y continuar fortaleciendo el trabajo local.

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