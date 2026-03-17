El Manso avanza en la organización del Plan Calor 2026 con productores locales

El comisionado Carlos Almansan encabezó una reunión con 30 proveedores de leña para definir volúmenes y mejorar la calidad del abastecimiento de cara al invierno.

En la Comisión de Fomento de El Manso se llevó adelante este martes una reunión clave entre el comisionado Carlos Almanzan y productores locales de leña, con el objetivo de delinear la implementación del Plan Calor 2026 en la comuna rural.

El encuentro, previamente acordado, reunió a unos 30 productores que serán los encargados de proveer la leña en el marco del programa impulsado por el Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Juan Pablo Muenna.

Durante la jornada, se avanzó en la definición de las cantidades que deberá aportar cada proveedor, garantizando así la distribución equitativa del recurso en la temporada invernal. Además, uno de los ejes centrales del encuentro fue el compromiso conjunto de mejorar progresivamente la calidad de la leña y su presentación al momento de la entrega.

En este sentido, se destacó la importancia de optimizar las condiciones de acopio y entrega —incluyendo aspectos como el corte, secado y acondicionamiento— con el fin de asegurar un servicio más eficiente para las familias beneficiarias.

Por otra parte, se reafirmó la decisión de sostener la metodología de compra local, una política que no solo garantiza el abastecimiento del Plan Calor, sino que también fortalece la economía regional y respalda el trabajo de los productores de la zona.

De esta manera, El Manso comienza a proyectar con anticipación la logística del operativo invernal, apostando a mejorar cada año el alcance y la calidad de una iniciativa fundamental para enfrentar las bajas temperaturas.