El Mundial de Motocross, una vidriera global para Río Negro

Durante los tres días que duró la competencia, más de 43.000 espectadores se acercaron al circuito para vivir la apertura de la temporada 2026 del campeonato, en un marco de gran convocatoria que reunió a fanáticos y visitantes de distintos puntos del país y del exterior.





El Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, estuvo acompañado por el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; el Secretario General de la Gobernación, Nelson Cides; el director ejecutivo de ATUR, Diego Piquín; el Presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López y la legisladora Marcela Abdala, junto a organizadores de esta competencia mundial, que lleva a Río Negro a la pantalla global.





Banacloy, valoró el impacto del evento y su proyección para la provincia: “Se cerró la fecha del Motocross en San Carlos de Bariloche con más de 43.000 personas y con una infraestructura que queda instalada en la ciudad, la capital del turismo de Río Negro. Es un evento extraordinario que posiciona a nuestra provincia en el mapa mundial”, señaló.





El Ministro también destacó que el campeonato coincidió con el cierre de la semana de Turismo de Carretera en Viedma, lo que generó un importante movimiento turístico y económico: “Fue una semana de mucho turismo y mucha actividad que volvió a poner a Río Negro en el centro de la escena nacional e internacional”.

El Mercado Artesanal también estuvo presente con productos elaborados por artesanas y artesanos rionegrinos, quienes compartieron piezas que reflejan la identidad y las historias de cada rincón de la provincia. Una propuesta que permitió acercar la cultura y el trabajo de nuestros hacedores a los miles de turistas que participaron del Mundial de Motocross.





Durante las jornadas, el espacio recibió también la visita de turistas provenientes de distintos países, entre ellos Chile, Brasil, Alemania y Francia, interesados en conocer más sobre las experiencias y atractivos que ofrece la provincia.

El regreso del Campeonato Mundial de Motocross a la Argentina volvió a posicionar a San Carlos de Bariloche y a Río Negro en el escenario internacional del turismo deportivo. El evento fue transmitido para más de 130 países y tuvo una audiencia potencial superior a los 600 millones de espectadores, consolidándose como una plataforma de promoción de enorme alcance para la provincia y para el destino.La presencia de ATUR en el Mundial de Motocross forma parte de un ciclo de acciones de promoción turística que el organismo viene desarrollando en eventos de gran convocatoria. En las últimas semanas, la agencia también acompañó actividades en la Sociedad Rural de Bariloche y en la Fiesta Nacional del Lúpulo en El Bolsón.En este sentido director ejecutivo de ATUR, destacó el valor estratégico de este tipo de acontecimientos: “Se trata de una verdadera vidriera al mundo que nos permite mostrar la diversidad de destinos y experiencias que ofrece Río Negro”, señaló, subrayando la importancia de estar presentes en eventos que combinan deporte, turismo y proyección internacional.En lo deportivo, Jeffrey Herlings (Honda) en MXGP y Simón Längenfelder (KTM) en MX2 fueron los primeros ganadores del Bariloche MX Race Track. Herlings (Honda HRC Petronas), el piloto con más victorias en la historia del mundial, logró su regreso al triunfo en Argentina luego de siete años, imponiéndose con una sólida actuación en el inicio de la temporada.