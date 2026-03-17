Patrulla de Montaña de la Policía participó en el rescate de un excursionista herido en El Bolsón

Personal de la Patrulla de Montaña de la Policía de Río Negro, dependiente de la Zona II, participó junto a otros organismos del rescate de un hombre que resultó accidentado cuando realizaba una travesía en el refugio Hielo Azul, en El Bolsón.

A las 11.30 de la mañana, los organismos recibieron el aviso sobre un episodio ocurrido en inmediaciones del refugio de montaña.

De inmediato personal de la Policía de Río Negro, Protección Civil, Salud Pública y Bomberos desplegaron un importante operativo para rescatar en helicóptero a un hombre de 30 años, cursante de la escuela de guía de montaña de Buenos Aires.

La víctima, integrante de un contingente conformado por 18 personas y tres instructores, recibió el golpe de un ejemplar arbóreo que se precipitó a pocos metros de la zona de acampe.

El herido fue derivado en helicóptero hasta la base y desde allí en ambulancia al nosocomio local, donde recibe asistencia médica debido a lesiones graves.