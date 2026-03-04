Pogliano abrió las sesiones y anunció gestiones para garantizar agua potable a Loma del Medio



Por décimo año consecutivo, el intendente Bruno Pogliano encabezó la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante y dejó definiciones políticas y de gestión, con un mensaje directo a los vecinos y vecinas de Loma del Medio, uno de los sectores más afectados por la paralización de una obra clave comprometida por el Estado Nacional.





Durante su discurso, el jefe comunal se refirió a la falta de continuidad de un proyecto de infraestructura hídrica que había sido anunciado y comenzado por la Secretaría de Integración Social Urbana, y que hoy se encuentra “en una suerte de parálisis”, sin comunicación oficial sobre su cancelación. “Es una obra que se inició y se frenó, y eso perjudica a todos los vecinos”, remarcó.





En ese marco, Pogliano anunció que el Ejecutivo municipal, junto al Departamento Provincial de Aguas, comenzó a planificar una alternativa para llevar una solución concreta a unas 700 familias del sector. Según explicó, el proyecto se impulsa por decisión del gobernador Alberto Weretilneck y contempla una perforación a la vera del río Quemquemtreu, con un sistema de bombeo que permitirá elevar el agua mediante cisternas hasta un reservorio ubicado en cercanías del destacamento policial.





“Eso permitiría, si también avanzamos con el proyecto de potabilización, que Loma del Medio pueda contar con agua potable”, sostuvo el intendente, al tiempo que confirmó que el municipio inició acciones legales junto a la empresa adjudicataria de la obra original ante la falta de definiciones del Gobierno Nacional.





El mandatario también respondió a cuestionamientos y acusaciones surgidas en torno al uso de tierras municipales, y repasó el proceso de regularización de unas 24 hectáreas que, según detalló, fueron destinadas a fines educativos, sanitarios y comunitarios. En ese sentido, enumeró la cesión de tierras para la Escuela 103, la concreción de un centro de salud, la entrega de espacios a brigadas de voluntarios y el proyecto de la Universidad Nacional de Río Negro para el desarrollo de actividades vinculadas a la agroecología.





“No hay lugar para ningún desarrollo inmobiliario”, afirmó Pogliano, y cuestionó con dureza a quienes, según dijo, “atacaron con violencia y trataron de ensuciar” el proceso. “Ojalá tengan la grandeza de decir ‘nos equivocamos’”, expresó, al tiempo que defendió el modelo de desarrollo impulsado por su gestión: “Hemos sido respetuosos del medio ambiente, hemos desarrollado de manera sostenible y jamás hemos perjudicado a un solo vecino”.





El discurso dejó en claro que la problemática del agua en Loma del Medio es una prioridad para el Ejecutivo municipal y que, ante la ausencia del Estado Nacional, se buscan alternativas concretas para dar respuesta a una demanda histórica de la comunidad.